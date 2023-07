Putin, baci e selfie con ammiratori. I dubbi: "E' un sosia?" - Video

Bagno di folla per Vladimir Putin in Daghestan, tra immagini inusuali e interrogativi: "E' proprio lui o un sosia?". Il presidente della Russia, dopo il presunto tentativo di golpe della Wagner di Evgheny Prigozhin, lascia Mosca per un viaggio all'estero e si concede agli ammiratori, tra strette di mano, baci e selfie, come documentano i video diffusi su Telegram dai giornalisti della tv di stato. Il comportamento di Putin è per certi versi sorprendente. L'assenza di ogni tipo di precauzione stupisce, soprattutto se si considera la rigidità dei protocolli adottati al Cremlino in caso di incontri tra il leader e interlocutori di livello assoluto, capi di stato compresi. Non manca, quindi, chi online solleva dubbi sull'identità del Putin protagonista del bagno di folla. Su Telegram, spiccano i messaggi di Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino. Abbondano foto che accostano i volti di Putin immortalati in diverse circostanze, alla ricerca di elementi che supportino una tesi o l'altra.