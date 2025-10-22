La Russia annuncia esercitazioni nucleari. Il presidente Vladimir Putin ha presenziato a esercitazioni della triade delle forze nucleari strategiche (mare, terra, aria). "Sono stati lanciati missili balistici intercontinentali e missili da crociera da aerei", ha annunciato il ministero della Difesa. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Putin ha confermato l'esercitazione programmata", precisando solo che "è routine". "Mettiamoci al lavoro", ha esortato.