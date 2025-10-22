circle x black
Cerca nel sito
 

Putin, Russia annuncia esercitazioni nucleari - Video

Il presidente: "Era tutto programmato"

22 ottobre 2025 | 14.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

La Russia annuncia esercitazioni nucleari. Il presidente Vladimir Putin ha presenziato a esercitazioni della triade delle forze nucleari strategiche (mare, terra, aria). "Sono stati lanciati missili balistici intercontinentali e missili da crociera da aerei", ha annunciato il ministero della Difesa. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Putin ha confermato l'esercitazione programmata", precisando solo che "è routine". "Mettiamoci al lavoro", ha esortato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
putin russia esercitazioni esercitazioni nucleari russia
Vedi anche
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza