Bufera in Cina per le esternazioni della supermanager Qu Jing che sul web ha raccontato la sua filosofia di lavoro: "Per stare con noi bisogna essere disponibli 24 ore su 24. Non esistono ferie e weekend, si lavora anche 50 ore di seguito". Frasi che hanno indignato gli utenti e portato il colosso cinese dell'hi-tech Baidu a decidere l'allontanamento della dirigente.