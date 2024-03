La vittima è ricoverata in condizioni stabili

E' accusato di tentato omicidio un bambino di 12 anni che a sud est di Londra ha accoltellato una ragazza di 15 anni. Lo riferisce Sky News spiegando che l'aggressione è avvenuta a Sittingbourne, nel Kent. La vittima è stata ricoverata in un ospedale di Londra e le sue condizioni vengono considerate stabili. Il ragazzo, che non può essere nominato per ragioni legali, comparirà nelle prossime ore davanti alla pretura di Medway.