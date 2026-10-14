Un giovane ha lasciato gli studi ed è diventato un imprenditore che, ogni anno, guadagna circa 890mila euro. La storia arriva dall'Inghilterra, dove un ragazzo di nome Harrison Nott, che ha appena 16 anni, ha fondato nel 2023 'CoolTowel', una start up ormai diventata una vera e propria azienda che produce asciugamani. Il giovane, in particolare, voleva creare degli asciugamani che fornissero un sollievo immediato dal caldo.

I suoi asciugamani sono infatti realizzati con un tessuto di polestere a tre strati, che si basa sul raffreddamento evaporativo. Quello che deve fare l'utilizzatore è quindi bagnarlo, strizzarlo e scuoterlo in aria prima di portarselo sulla pelle. In breve tempo, l'idea di Nott si è trasformata in un enorme successo. Come rivelato dal Daily Mail infatti, l'anno scorso Harrison ha vinto l' Alibaba CoCreate Pitch Event, una competizione internazionale dedicata alle start up, aggiudicandosi un premio di 150mila sterline dopo aver battuto 15.000 concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Tra i giudici c'era anche Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, che è rimasto così colpito dalla sua idea da decidere di investire in CoolTowel. Tre anni dopo, Nott vanta un fatturato da 750mila sterline. Harrison ha quindi deciso di dedicarsi completamente alla sua attività, abbandonando l'idea di frequentare l'università o il college, come aveva inizialmente programmato: "Apprezzo molto la scuola, ma io e i miei genitori abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per me non andare all'università", ha spiegato al media inglese.

Nonostante un enorme successo, quasi immediato, il giovane deve anche sostenere molti costi, tra cui campagne pubblicitarie e commissioni, riuscendo piano piano ad aumentare i suoi profitti: "Non si tratta più solo di un'attività che gestisco nella mia camera da letto, ma di un marchio che aiuta concretamente le persone. Il futuro si prospetta roseo".