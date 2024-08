Situazione difficile per i russi nella regione di confine di Kursk in seguito all’incursione ucraina al confine con l’oblast nord-orientale di Sumy. La 22a Brigata meccanizzata ucraina, composta da 300 elementi, supportata da 11 carri armati e oltre 20 veicoli blindati, ha attraversato il confine penetrando in territorio russo per diversi chilometri.