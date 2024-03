Ramadan senza pace - Ascolta

I negoziati per arrivare a un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas, come scrive il Guardian, sembrano essere in fase di stallo, quando mancano ormai pochi giorni alla scadenza non ufficiale dell'inizio del Ramadan. Secondo il Wall Street Journal, i mediatori nel contesto dei 'difficili' colloqui al Cairo avrebbero proposto una breve pausa, anche di pochi giorni, nei combattimenti nella Striscia di Gaza per guadagnare tempo per arrivare a un cessate il fuoco "più lungo" tra Israele e Hamas.