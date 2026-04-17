Razza (Fdi): "Con il nuovo piano Ue, il Mediterraneo è la chiave per stabilità e sviluppo"

Il piano d’azione presentato oggi dalla Commissione Europea "segna un cambio di passo significativo nelle politiche dell’Unione verso il Mediterraneo. Dopo anni di attenzione intermittente, Bruxelles riconosce che stabilità, crescita economica e sicurezza dell’Europa sono strettamente legati al Mediterraneo". Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia/Ecr Ruggero Razza, presidente della delegazione Dmag (rapporti con i Paesi del Maghreb).

Per Razza, "le iniziative annunciate su formazione, innovazione, infrastrutture energetiche, connessioni digitali e gestione dei flussi migratori dimostrano la volontà di costruire una cooperazione strutturata e non più episodica. È la conferma che serve un approccio ampio, capace di mettere insieme sviluppo e responsabilità condivise".

"L’Italia - aggiunge Razza - grazie al presidente Giorgia Meloni e alla coinvolgente idea del piano Mattei, ha avuto il merito, in questi anni, di riportare il Mediterraneo al centro del dibattito europeo, insistendo sulla necessità di partenariati equilibrati con i Paesi della sponda sud. Oggi quella impostazione trova spazio anche nell’agenda comunitaria. Il successo del Patto dipenderà ora dalla capacità di trasformare gli annunci in risultati concreti, con tempi certi e risorse adeguate. Se l’Europa saprà farlo, il Mediterraneo potrà diventare una leva di prosperità condivisa", conclude.