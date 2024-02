Il principe William torna oggi ai suoi doveri ufficiali, dopo aver trascorso le ultime settimane vicino alla moglie, operata il mese scorso all'addome. Mentre continua la ripresa di Kate nella tenuta di Windsor, il principe di Galles riprenderà non solo gli impegni pubblici, ma assumerà inoltre alcuni dei compiti del re, mentre suo padre Carlo riceve le cure per il cancro. Stamattina William celebra una cerimonia di investitura al Castello di Windsor. Fra i premiati c'è Ellen White, la marcatrice record della squadra di calcio femminile inglese che è stata fondamentale per la vittoria delle Lioness agli Europei nel 2022. Stasera, invece, il principe parteciperà a una raccolta fondi per l'Air Ambulance Charity di Londra nel centro della capitale inglese.

Pur non avendo ancora parlato pubblicamente della diagnosi del padre, commenta il corrispondente reale della Bbc Sean Coughlan, l'erede al trono "deve averci pensato a lungo e intensamente da quando suo padre gli ha dato la notizia. Per chiunque si tratta di una notizia scioccante, qualcosa di difficile da digerire. È una situazione in cui sia il genitore che il figlio vogliono proteggere l'altro. Ma il principe William deve sentire che le responsabilità che lo attendono sono più vicine che mai".

"Ci si aspetta una buona ripresa - prosegue Coughlan - con il re 'totalmente positivo' e che porterà avanti i suoi incontri e le pratiche burocratiche che fanno parte del suo ruolo di Capo di Stato. Ciononostante, deve ricordare al principe William come cambierà il suo ruolo, anche a breve termine, man mano che assumerà più impegni mentre il re si riprende. Se il principe William dovrà farsi avanti e assumere più doveri reali, sarà l’occasione per vedere quanto diversamente potrebbe fare le cose in futuro".