"Re Carlo ha un cancro, probabilmente alla prostata e sarà curato seguendo la medicina dell’evidenza con i farmaci suggeriti dalle linee guida internazionali". Così l'infettivologo Matteo Bassetti su 'X' si esprime sulle news relative alle condizioni di Re Carlo III. Al sovrano, sottoposto recentemente ad una procedura per iperplasia prostatica, è stato diagnosticato un cancro. Buckingham Palace non ha reso noti i dettagli relativi alla patologia. Bassetti, che nel post ipotizza un tumore alla prostata, si sofferma anche sulle terapie a cui si sottoporrà Carlo.

"Solo poche settimane fa, però - aggiunge Bassetti - aveva annunciato che il suo medico personale sarebbe stato Michael Dixon, esperto di omeopatia e terapie alternative (con un curriculum molto discutibile). Per fortuna sua e dei suoi sudditi niente omeopatia per curare il cancro. Quando hai qualcosa di serio ti affidi ai medici seri e coscienziosi. Benedetta l’incoerenza di cui anche in Italia ci sono veri campioni".