Riapre il valico di Rafah per gli aiuti, si tratta al Cairo - Ascolta

Il valico di Rafah, ora sotto il controllo dell’esercito israeliano e attraverso cui passano gli aiuti per la popolazione civile di Gaza, dopo l’insistenza degli Stati Uniti è stato riaperto oggi in modo che l'assistenza umanitaria possa continuare ad arrivare. I camion provenienti dall'Egitto sono già in fase di ispezione. Sullo sfondo l'annunciata operazione a Rafah dove, secondo fonti citate da Haaretz, le forze israeliane stanno operando nella parte orientale della città, soprattutto nelle zone adiacenti alla frontiera tra Gaza e l'Egitto.