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Rubio: "Usa dovranno riesaminare rapporto con la Nato"

Le parole del Segretario di Stato americano in una recente intervista alla tv satellitare al-Jazeera

Marco Rubio - Fotogramma /Ipa
Marco Rubio - Fotogramma /Ipa
07 aprile 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rimettere in discussione il rapporto tra Nato e Usa, con gli Stati Uniti che "riesamineranno" la relazione con l'Alleanza una volta terminata la guerra contro l'Iran. A dirlo è stato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in una recente intervista alla tv satellitare al-Jazeera.

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"Sono sempre stato - le parole di Rubio all'emittente - un grande sostenitore della Nato e una delle ragioni è che credo che questi 'diritti' ('basing rights', accordi sulle basi) ci diano una leva e flessibilità a livello di capacità operativa nel mondo. Ma se la Nato serve solo a difendere l'Europa in caso di attacco, negandoci poi i 'basing rights' quando ne abbiamo bisogno, non è un ottimo accordo". Per il segretario di Stato Usa, infatti, "è difficile continuare a farne parte e dire che è positivo per gli Stati Uniti. Quindi tutto questo andrà rivalutato. Tutto - la conclusione di Rubio - dovrà essere riesaminato".

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