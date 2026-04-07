Rimettere in discussione il rapporto tra Nato e Usa, con gli Stati Uniti che "riesamineranno" la relazione con l'Alleanza una volta terminata la guerra contro l'Iran. A dirlo è stato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in una recente intervista alla tv satellitare al-Jazeera.

"Sono sempre stato - le parole di Rubio all'emittente - un grande sostenitore della Nato e una delle ragioni è che credo che questi 'diritti' ('basing rights', accordi sulle basi) ci diano una leva e flessibilità a livello di capacità operativa nel mondo. Ma se la Nato serve solo a difendere l'Europa in caso di attacco, negandoci poi i 'basing rights' quando ne abbiamo bisogno, non è un ottimo accordo". Per il segretario di Stato Usa, infatti, "è difficile continuare a farne parte e dire che è positivo per gli Stati Uniti. Quindi tutto questo andrà rivalutato. Tutto - la conclusione di Rubio - dovrà essere riesaminato".