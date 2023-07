Russia, Cherkasov (Memorial): "Prigozhin come Basaev, tutt'altro che sconfitto"

Addestrati dalle forze speciali russe e usati da Mosca per combattere guerre per procura, si sono entrambi ribellati. Il comandante ceceno dopo essere stato usato nel Karabackh e in Abkhazia ha combattuto contro le forze russe in Cecenia. Il capo della Wagner impiegato nel Donbass, in Siria e in diversi Paesi africani e poi nella guerra contro l'Ucraina, esce tutt'altro che sconfitto dalla sua ribellione al tentativo di nazionalizzazione: è riuscito a mantenere la sua milizia, almeno in parte.

Evgheny Prigozhin come Samil Basaev, il comandante ceceno anche lui a capo di una milizia privata addestrata dalle forze speciali russe e usata da Mosca in conflitti in cui non voleva "mostrare la bandiera". "Una forza speciale non controllata dallo Stato è uno strumento per risolvere i problemi ma è destinata a crearne di nuovi. Prigozhin non è il primo Wagner della Russia", spiega, in una intervista all'Adnkronos, Aleksandr Cherkasov, direttore del Centro per i diritti umani Memorial dal 2012 alla chiusura forzata dell'organizzazione, citando l'impiego delle forze di Basaev e delle unità della Confederazione delle montagne del Caucaso nel Nagorno Karabakh, al fianco delle forze azere, nel 1992 e in Abkhazia, fra l'agosto del 1992 e il settembre del 1993. Fino a quando nel 1994 la milizia privata si schiera con i ceceni contro i russi, aggiunge Cerkasov, che durante quel conflitto ha trascorso mesi in Cecenia, per negoziare la liberazione di prigionieri di guerra, documentare i crimini di guerra commessi dalle forze russe.

"All'inizio degli anni Novanta, Mosca ha usato Basaev. Le forze russe addestravano i combattenti. organizzavano i corridoi per farli entrare in Abkhazia, e farli partecipare ai combattimenti contro i georgiani", ricorda Cherkasov, da Parigi, dove si è trasferito nel giugno dello scorso anno, parlando di una realtà che ha conosciuto in prima persona, come tutti gli attivisti di Memorial che in quelli anni iniziavano a occuparsi di diritti umani sul campo dei diversi conflitti aperti nello spazio post sovietico, dalla Transnistria al Tagikistan, accumulando una "conoscenza diretta" degli eventi. "Sono le storie che ci hanno raccontato i combattenti di Basaev, lui stesso".

Nel 1994 il programma è stato chiuso e Basaev "è rimasto senza lavoro", aggiunge Cerkasov, che aveva iniziato a gravitare intorno a Memorial già nel 1989. Senza lavoro, come lo sarebbe diventato Prigozhin dopo che il ministero della Difesa aveva imposto l'assorbimento delle milizie private nelle strutture regolari, la "nazionalizzazione" delle milizie prevista dal modello standard per cui ogni iniziativa di successo in Russia viene inglobata nell'apparato dello Stato, dalla Yukos di Mikhail Khodorkovsky al Reggimento degli immortali.

"Basaev ha riflettuto sul da farsi per decidere con chi lavorare. Infine, a novembre di quell'anno, ha capito che bisognava schierarsi dalla parte dei ceceni. I militari russi nella prima guerra di Mosca in Cecenia quindi si scontrano non con banditi, ma con combattenti con il loro stesso addestramento". Come ha riflettuto Prigozhin, che sabato ha infine lanciato la sua "Marcia per la giustizia" verso Mosca.

Wagner è stata organizzata esattamente per la stessa ragione alla base delle formazioni operative alle porte della Russia nei primi anni Novanta: combattere in regioni in cui Mosca non voleva mostrare il suo coinvolgimento diretto. Nel Donbass fra il 2014 e il 2015, in Siria e in diversi Paesi africani. Un gruppo privato, ma all'interno dell'intelligence militare del Gru, sottolinea l'attivista, ricordando che la Wagner è registrata con lo pseudonimo di Dmitry Utkin, ufficiale delle forze speciali del Gru (che ha combattuto in Cecenia in entrambe le guerre, ndr).

Quando Putin ha dato il via alla guerra contro l'Ucraina, per non proclamare la mobilitazione generale è stato costretto a usare le strutture private, e ha offerto a Prigozhin il privilegio di reclutare i detenuti, usati per combattere a Soledar, Bakhmut. "Hanno perso molti uomini, ma hanno risolto problemi che l'esercito regolare non era in grado di affrontare", aggiunge Cerkasov, ricordando il recente rapporto comparato di Memorial sulle guerre della Russia, Cecenia, Siria e Ucraina, in termini di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, da cui emerge come "il meccanismo di riproduzione di tali crimini sia l'impunità sistemica".

Prigozhin, a capo non solo della Wagner, ma anche del piccolo impero di propaganda a San Pietroburgo, "si è trasformato in una figura pubblica nel suo conflitto con il ministero della Difesa, che ripeteva una situazione andata in scena già molte volte nella Russia di Putin, nazionalizzare le imprese efficaci". "Il ministero ha iniziato la 'rincorsa' reclutando a sua volta nelle carceri. E poi imponendo il riassorbimento delle forze. Che Ramzan Kadyrov ha potuto accettare, potendo contare su suoi uomini nella catena di comando. Diversamente da Prigozhin, che non dispone di una piccola repubblica, di suoi fedeli negli apparati".

E' stato costretto in una posizione di Zugzwang (termine scacchistico che indica la costrizione a muovere anche se a proprio danno, ndr) , in cui l'unica mossa che gli era rimasta da fare era quella di lanciare una rivolta. Fra l'altro, lo stesso Kadyrov è emerso in questo modo, per risolvere la questione separatista in Cecenia. "E ora il più grande problema nel Caucaso per Mosca".

Prigozhin ha infine ottenuto di poter mantenere il suo unico capitale, che è la Wagner, anche se parziale perché non è ancora chiaro cosa faranno i mercenari dislocati all'estero, pur in un altro Paese, in Bielorussia. Anche Alexander Lukashenko esce vincitore da questa situazione: ha ottenuto una milizia privata sul suo territorio che potrà usare per repressioni interne ed è più indipendente da Putin.

Ma con la sua Marcia il 'cuoco di Putin' ha mostrato al mondo il vuoto di autorità. Servizi speciali, militari, governatori, nessuno ha organizzato la resistenza, nessuno ha protetto il Presidente. Come è accaduto in altre crisi minori in Russia, come le proteste di Ekaterinbug del 2019 contro la costruzione di una nuova Chiesa ortodossa. "Non ci sono autorità responsabili e legittime. Putin ha costruito un meccanismo privo di personalità che possono procedere senza ordini del Cremlino e assumersi responsabilità. Nelle diverse centinaia di chilometri macinati della colonna di Prigozhin, la verticale del potere non è esistita. La struttura dello Stato si è dimostrata vuota".

Non era quello che voleva Prigozhin. Il capo della Wagner intendeva procedere verso Mosca e allo stesso tempo negoziare. "In un gioco d'azzardo, con una posta alta". Se fosse arrivato a Mosca si sarebbe verificata una situazione come quella del 1993. Avrebbe partecipato a combattimenti in città, cosa che i suoi uomini sanno fare, contro forze poco motivate. Ha vinto la sua scommessa. I negoziati si sono conclusi prima del suo ingresso a Mosca, prima di essere preso di mira dai militari.

"Per Putin poteva andare peggio. Se il capo della Wagner fosse arrivato nella capitale, avremmo visto la polizia e la Rosgvardia in difficoltà, i mercenari occupare ministeri. A Rostov, non va dimenticato, la reazione della popolazione all'occupazione è stata positiva. Cosa sarebbe accaduto a Mosca? Gli è stato risparmiato il finale di questo film". Sul sequel, Cerkasov, anni di lavoro alle spalle all'Istituto per l'energia nucleare prima di dedicarsi completamente a Memorial, che da poco ha ricevuto una laurea honiris causa in giurisprudenza in Francia, non ha risposte da dare. "Non sono un politologo".