Vladimir Putin ha annunciato che incontrerà presto Xi Jinping. Citato da Ria Novosti, il presidente russo ha detto che il presidente cinese "è una persona che fa molto per lo sviluppo delle relazioni e dei legami russo-cinesi". Nei giorni scorsi l'agenzia Bloomberg ha anticipato la notizia di un incontro in Cina tra Putin e Xi in occasione del summit sulla Via della Seta.

Intanto Putin incontrerà il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a Sochi il 4 settembre. Lo ha confermato nel corso di un punto stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Quello annunciato dal portavoce sarà il primo incontro tra i due leader dall'uscita della Russia dall'accordo sul grano. L'ultimo faccia a faccia di persona tra Putin ed Erdogan risale al 13 ottobre 2022 ad Astana, mentre l'ultimo colloquio telefonico è avvenuto il 2 agosto.