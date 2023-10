Putin e le news sulla salute, Cremlino: "Oggi ha incontrato un governatore"

Nella giornata in cui si diffondono notizie non confermate sulla salute del presidente

Come sta Vladimir Putin? Alle 13.20 ora di Mosca (le 12.20 in Italia) il sito del Cremlino ha pubblicato la notizia di un incontro fra il presidente russo, che secondo una fonte anonima e non confermata ieri avrebbe avuto un arresto cardiaco, e il governatore della Repubblica della Kabardino-Balcaria, Kazbek Kokov. L'incontro, in cui si è discusso dello sviluppo socio economico della regione caucasica e dell'attuazione dei programmi, è avvenuto al Cremlino, si precisa. La presidenza russa ha pubblicato l'intero trascritto della conversazione fra i due, da cui emergono i risultati positivi conseguiti nella regione e la sua partecipazione entusiasta all'operazione militare speciale.