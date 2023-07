Ucraina-Russia, drone si schianta a sud di Mosca. Kiev: "Liberato Blahodatne"

Un drone si è schiantato la scorsa notte nel distretto Zhukovsky della regione di Kaluga, a sud di Mosca: lo riporta l'agenzia Tass citando informazioni fornite dal governatore locale Vladislav Shapsha. Secondo quanto riportato non ci sono state vittime mentre i servizi speciali della sicurezza russa sono al lavoro sul posto. Il ministero della Difesa russo ha poi annunciato che è stato respinto un attacco di droni navali ucraini contro una nave russa nel mar Nero che monitorava la sicurezza dei gasdotti Turkish Stream e Blue Stream. L'attacco contro la nave russa 'Priazovie' è avvenuto alle 01:30 di stamane (ora di Mosca), riferisce l'agenzia stampa russa Interfax.

Secondo la difesa russa, la nave è stata attaccata da sei imbarcazioni senza pilota, che sono state tutte distrutte. I fatti si sono svolti 300 km a sud est dal porto di Sebastopoli in Crimea. La Priazovie non è stata danneggiata e non vi sono vittime a bordo, continua il comunicato, aggiungendo che in quel momento era in volo sulla scena un drone da ricognizione americano Rq-4B.

KIEV: "LIBERATO VILLAGGIO BLAHODATNE"

Soldati ucraini hanno intanto rivendicato la liberazione del villaggio di Blahodatne, nell'oblast di Donetsk. "Valorosi soldati della 68esima brigata separata di Ranger Oleksa Dovbush, insieme ad altre unità delle forze di difesa ucraine, hanno liberato l'ìinsediamento di Balhodatne", si legge sulla pagina Facebook di questa brigata. Un video, rilanciato su Twitter da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, mostra i soldati entrare in un edificio diroccato e issare la bandiera ucraina. Secondo la brigata, nell'operazione sono stati catturati numerosi soldati russi e le informazioni che hanno rivelato aiuteranno gli ucraini a liberare altro territorio.



BELGOROD

Un maxi-deragliamento di 15 carrozze di un treno merci - avvenuto la scorsa notte - ha provocato intanto il blocco della circolazione ferroviaria nella regione di Belgorod, ai confini con l'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Tass citando il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, che "ha espresso la speranza che venga gestita rapidamente la situazione e che le comunicazioni ferroviarie vengano ripristinate".

I vagoni erano vuori e non ci sono state vittime. Ma sul caso, aggiunge Gladkov, al momento sono al lavoro gli investigatori: il sospetto è che si possa trattare di un sabotaggio.

CITTADINO USA ARRESTATO A MOSCA: E' UN MUSICISTA EX PARA'

Un cittadino americano è stato intanto arrestato oggi a Mosca. Si tratta del musicista ed ex parà Michael Travis Leake. Secondo quanto reso noto su Telegram dal tribunale di Mosca, l'uomo è apparso ieri davanti ai giudici della corte distrettuale Khamovniki. Accusato di traffico di stupefacenti, Leake dovrà rimane in carcere almeno fino al 6 agosto. La notizia dell'arresto è stata confermata alla Cnn sia dalla famiglia dell'uomo sia dal dipartimento di Stato.

Leake viveva da anni in Russia dove era noto sulla scena rock moscovita come musicista e produttore musicale. Il suo arresto, nel quadro della guerra in Ucraina, rischia di diventare un nuovo caso diplomatico fra Stati Uniti e Russia. Dopo la liberazione a dicembre della cestista Brittney Griner, in cambio del trafficante d'armi russo Viktor Bout, attualmente sono in carcere in Russia altri due americani: l'ex marine Paul Whelan, che sta scontando una condanna a 16 anni per spionaggio, e il giornalista Evan Gershvovich, arrestato in marzo con l'accusa di spionaggio.