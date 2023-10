"Sarà una risposta agli Stati Uniti che non hanno ancora ratificato il trattato", ha detto il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin

"Il Consiglio della Duma di Stato russa discuterà nella prossima riunione della revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt), in linea con gli interessi nazionali della Russia". Lo ha annunciato Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato russa, sul suo canale Telegram, precisando che la discussione costituirà "una risposta agli Stati Uniti che non hanno ancora ratificato il trattato". L'ultimo test nucleare condotto della Russia risale al 1990, un anno prima della fine dell'Urss.

Testato con successo missile nucleare Burevestnik

Intanto Vladimir Putin ha annucniato che la Russia ha testato il supermissile a propulsione nucleare Burevestnik. Il razzo, grazie all’utilizzo di un reattore nucleare in miniatura, dovrebbe avere una capacità di azione e di volo illimitata, secondo quanto riferiscono i media russi. Lo sviluppo del vettore ha avuto una grave battuta d’arresto nel 2019, con un incidente in un test nella zona di Arkangelsk con emissione di materiale radioattivo.

Secondo le news filtrate dalla Russia, il missile ha una lunghezza di 12 metri al momento del lancio e dopo la separazione programmata di uno stadio si riduce a 9 metri, con apertura alare di 6 metri. Il razzo termiconucleare chiamato a garantire la propulsione si attiva nella fase di volo, che segue il lancio alimentato da propellente solido. Il missile può essere dotato di testata nucleare e questa caratteristica, unita alla descritta capacità di volo ‘illimitato’, renderebbe il missile un’arma estremamente temibile in teoria.

Purin: "Armi nucleari solo in due casi"

Putin ha ricordato che la dottrina militare di Mosca prevede l'uso di armi nucleari solo in due casi: un attacco al proprio territorio e una minaccia all'esistenza della Russia. In caso di attacco nucleare al territorio russo, la risposta di Mosca sarà tale "che il nemico non avrà possibilità di sopravvivere", scandito il Presidente."L'Occidente ha perso il contatto con la realtà"

La guerra in Ucraina, secondo la versione di Putin, dimostra che "l'Occidente ha perso il senso della realtà", a causa del "pensiero coloniale" di Washington. "Non abbiamo iniziato noi la cosiddetta guerra in Ucraina - ribadisce - . Al contrario, cerchiamo di mettervi fine"."Pace solo quando si sentiranno tutti al sicuro"

Quanto alla pace "sarà stabilita solo quando tutti si sentiranno al sicuro, comprenderanno che le loro opinioni sono rispettate e che c'è un equilibrio nel mondo, quando nessuno sarà in grado di costringere gli altri a vivere e comportarsi come piace all'egemone", ha chiarito.