Russia, esperto think tank Usa: "Minaccia esistenziale per Prigozhin se perde Wagner"

"La radice del potere di Prigozhin, a parte il suo rapporto storico con il Cremlino, è il controllo di un suo esercito privato. Se questo gli fosse effettivamente tolto, potrebbe benissimo rivelarsi esistenziale per lui". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Ben Dalton, esperto di Russia e autore di diverse pubblicazioni sul Gruppo Wagner del think tank Usa 'New America', commentando i fatti del 24 giugno e l'insubordinazione dell'organizzazione di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin.

"Siamo in un periodo di tremenda incertezza mentre aspettiamo di vedere se i termini dell' 'accordo' raggiunto da Prigozhin saranno effettivamente implementati", sottolinea Dalton, che ritiene tuttavia "probabili" alcuni sviluppi, a partire proprio dai rischi "esistenziali" per Prigozhin.

"Una parte significativa delle forze del Gruppo Wagner in Ucraina non accetterà l'integrazione nella catena di comando del ministero della Difesa ed i tentativi di costringerle probabilmente porteranno al conflitto", spiega l'esperto, secondo cui inoltre, dopo i fatti dello scorso fine settimana, "molti nell'esercito russo vedono il gruppo Wagner e Prigozhin con le mani sporche di sangue e questo non è qualcosa che sarà dimenticato presto".

"Tutto ciò ha potenziali ramificazioni per le parti di mondo in cui il Gruppo Wagner opera, ma finora a livello operativo dell'organizzazione in Africa ho visto continuità piuttosto che cambiamento - prosegue Dalton - Penso che sia troppo presto per dire cosa significherà per l'Africa".

L'esperto di 'New America' non è convinto che Prigozhin, come stabilito dai termini dell'accordo rivelati dal Cremlino, possa rimanere in Bielorussia. "Dipenderà dal fatto se dovesse perdere il controllo della Wagner. I legami tra Bielorussia e Russia - afferma - sono così stretti che tecnicamente potrebbe essere 'basato' in Bielorussia mentre in realtà fa capolino nel Paese solo di tanto in tanto. Oggi circolano voci secondo cui l'Fsb non ha ancora chiuso il procedimento penale contro Prigozhin, il che potrebbe significare che Putin stia ripensando all'accordo".

Dalton dubita infine che l'obiettivo del fondatore della Wagner, con la cosiddetta 'Marcia su Mosca', fosse veramente quello di prendere il posto di Putin. "Penso che sinceramente volesse far licenziare almeno Shoigu e Gerasimov e comunicare alle persone giuste che lui ed i suoi uomini non avrebbero accettato l'integrazione nelle forze russe regolari, fatto che probabilmente Prigozhin vede come una minaccia esistenziale".