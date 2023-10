Russia, esteso a lunedì il fermo della giornalista Kurmasheva

Il fermo della giornalista Alsu Kurmasheva, doppia cittadinanza russa e americana, capo del servizio tataro-baskiro di Radio Free europe, è stato esteso ma solo fino a lunedì, ha reso noto il sito di notizie indipendenti Sota, al termine di una udienza alampo porte chiuse presso il tribunale distrettuale Sovetsky di Kazan. Gli inquirenti avevano chiesto la custodia cautelare per un mese e mezzo, ha scritto Mediazona.

La giornalista era stata arrestata nella città russa di Kazan mercoledì per non aver presentato i documenti necessari all'iscrizione nel registro degli 'agenti stranieri', come richiesto a chi viene considerato tale. L'accusa è stata estesa alla raccolto informazioni sulle forze militari russe in favore di entità straniere, in particolare sugli insegnanti della regione mobilitati. Viene accusata di aver preparato "analisi alternative" per organizzazioni internazionali e condotto "campagne di informazione per screditare la Russia". Rischia fino a cinque anni di carcere.

Kurmasheva, di origini tatare, si era trasferita nella Repubblica ceca con il marito e due figli. Ma lo scorso maggio era tornata nel Tatarstan per un problema familiare. A giugno era stata fermata una prima volta in aeroporto, dopo aver cercato di tornare a Praga. Le erano allora stati confiscati i passaporti. Lo scorso marzo era stato arrestato il giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich poi accusato di spionaggio.