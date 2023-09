Vladimir Kara-Mourza, l'oppositore russo condannato a 25 anni per aver denunciato la guerra in Ucraina, è arrivato nella colonia penitenziaria di massima sicurezza di Omsk in Siberia. Lo ha annunciato su Facebook il suo legale Vadim Prokhorov che ha anche la cittadinanza britannica.

Kara-Mourza "è stato immediatamente messo in una cella di isolamento", ha reso noto ancora l'avvocato.