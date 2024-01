Massima allerta nel distretto Kingisepp, cause ancora ignote

Un incendio è divampato nel terminal Novatek, il secondo più grande produttore di gas naturale della Russia, nel porto di Ust-Luga. Lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Drozdenko, come riporta l'agenzia russa Tass. Il sito si trova a circa 110 chilometri da San Pietroburgo, vicino al confine con l'Estonia.

"Non ci sono vittime a causa dell'incendio del terminal Novatek nel porto di Ust-Luga - ha fatto sapere Drozdenko - Lo staff è stato trasferito. Nel distretto Kingisepp è massima allerta". Non vengono riportate le cause dell'incendio.