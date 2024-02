Russia, la parata elettorale di Putin: il volo sul nuovo bombardiere nucleare Tu160M

il via libera del Presidente, 'entrerà presto in servizio'

Vladimir Putin vola a bordo di un nuovo bombardiere strategico Tu160M. La televisione di stato ha trasmesso le immagini del decollo dalla pista dello stabilimento per l'aviazione di Kazan, con il commento dell'inviato Pavel Zarubin entusiasta per la nuova missione del Presidente che poche ore prima aveva decorato, presso la base aerea di Chkalovskiy, unità delle forze aerospaziali coinvolte nell'operazione in Ucraina e la scorsa settimana, il giorno prima della morte in carcere di Aleksei Navalny per cui molti invocano la sua responsabilità, aveva visitato l'impianto della Uralvagonzavod, azienda che negli Urali produce carri armati e altri mezzi pesanti e che per prima ha introdotto il doppio turno, giorno e notte, della catena di montaggio, per stare dietro alle richieste dal fronte ucraino e della propaganda del Cremlino.

La campagna elettorale del candidato Presidente Putin è una parata militare, in un Paese che ha oramai modellato la sua economia sulla guerra, con il 7,5 per cento del pil, nel 2024, investito nella difesa, più che ai tempi sovietici.

Il volo è durato 30 minuti, rende noto Interfax senza precisare la rotta seguita dal bombardiere lanciamissili. "Stiamo ricevendo nuove tecnologie straordinarie, davvero di nuova generazione", ha detto il Presidente a volo concluso, citando l'affidabilità elevata, gli armamenti di cui può essere dotato, il sistema di controllo e la maggior comodità per l'equipaggio. L'aereo entrerà presto in servizio, ha aggiunto.

A poche settimane dalle elezioni presidenziali del marzo del 2000, le prime a cui si è presentato, Putin aveva copilotato un Su-27. In seguito, nel 2005, aveva volato a bordo di una versione precedente del Tu160 (che in Occidente viene chiamato informalmente 'White Swan', dalla Nato 'Blackjack'). Oggi, la nuova esibizione di forza, che non è in fondo che una conferma.