Il problema vero di Vladimir Putin è la demografia della Russia, con la popolazione, ora a 146 milioni di persone, in declino da anni. E la guerra in Ucraina ha aggravato la questione, scrive il Wall Street Journal. Almeno 150mila persone sono morte in guerra, secondo stime occidentali. Quasi un milione di russi (920mila secondo Re: Russia) hanno lasciato il Paese dopo l'inizio della guerra al luglio del 2023. Il numero dei nati è al minimo da più di vent'anni, con una situazione ancora più critica in alcune regioni vicine al fronte.

Aumentare il tasso di natalità è per il Cremlino una priorità nazionale. Il 2024 è stato chiarato 'anno della famiglia'. Sono introdotti sussidi per le famiglie con tre o più figli. L'equivalente di 157 miliardi di dollari sono stati devoluti, per i prossimi sei anni, a misure in sostegno della famiglia e dei bambini. L'annessione della Crimea ha portato alla Russia territorio ma anche 2,4 milioni di nuovi abitanti.

"Il programma per la popolazione di maggior successo del Cremlino è stato quello di annettere territori vicini, non di aumentare il tasso di nascita", ha commentato Nicholas Eberstadt, economista politico all'American Enterprise Institute di Washington, sottolineando che "la perdita di risorse umane comprometterà il futuro economico del Paese". "La questione demografica è molto pressante e misure per aumentare il tasso di nascita sono una priorità per il governo e per il Presidente. La maggior parte degli obiettivi economici del Paese hanno questo come obiettivo per un verso o per l'altro", ha ammesso Dmitry Peskov. Prima del crollo dell'Urss, il Paese aveva la popolazione più importante del mondo.

Negli anni Novanta, c'è stato un picco di morti per problemi cardiovascolari, suicidi, incidenti automobilistici e altre cause spesso correlate all'alcol, e un calo delle nascite. Nel 2003, l'aspettativa di vita era scesa a 65 anni, dai 69 del 1990. Nel 2022, il dato era risalito a quasi 70 anni, grazie alle campagne contro il consumo di alcol e il fumo che tuttavia sono tornati a essere un problema.

Ma il covid, con la Russia fra i Paesi più colpiti, ha portato 1,12 milioni di vittime solo fra l'aprile del 2020 e il marzo del 2022, secondo le stime non ufficiali del demografo russo Aleksei Raksha. Lo stesso numero di decessi degli Usa, ma con meno della metà persone.

Il 47 per cento delle imprese manifatturiere russe ha denunciato, lo scorso gennaio, carenza di personale. Il numero di donne in età riproduttiva calerà del 40 per cento entro il 2030, rispetto al 2010, prevede Raksha. L'unico dato ad aumentare, è il numero di quarti figli (i padri di almeno quattro figli sono esentati dalla recluta, ma l'andamento è iniziato prima della guerra). Il numero di nascite è sceso anche quest'anno, del 3,5 per cento fra gennaio e marzo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, del 10,2 per cento, Bryansk, dell'8,2.