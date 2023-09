Il presidente russo Vladimir Putin si recherà a ottobre a Pechino per colloqui con il leader cinese Xi Jinping. Lo ha annunciato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, citato dall'agenzia di stampa Interfax. "A ottobre, non vediamo l'ora di avviare colloqui bilaterali approfonditi tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping a Pechino", ha detto Patrushev in un incontro a Mosca con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi.

A Pechino, Putin parteciperà al terzo vertice della Bri, la Belt and Road Initiative come ha precisato Patrushev. ''Il capo di stato russo parteciperà agli eventi del forum internazionale Belt and Road'', ha detto citato dalla Ria Novosti. Putin ha partecipato ai due precedenti forum dedicati alla Belt and Road, la Nuova Via della Seta, che il presidente cinese Xi Jinping aveva lanciato a settembre del 2013