Rivolta Wagner, Putin ai militari: "Avete fermato guerra civile in Russia"

Nuovo discorso del Presidente dopo la rivolta: "L'esercito e il popolo non erano con la Wagner. A compagnia militare privata con 86 miliardi di rubli, spero non abbiano rubato"

"Avete sostanzialmente fermato una guerra civile, agito in modo corretto e coordinato". Il presidente della Russia, Vladimir Putin, si è rivolto così al personale militare riunito al Cremlino dopo la rivolta della Wagner di Evgheny Prigozhin, che si è fermata a 200 km da Mosca prima di rinunciare al progetto.

"Avete difeso l'ordine costituzionale, le vite, la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini - ha detto Putin - Avete salvato la nostra patria dai disordini e avete di fatto fermato una guerra civile".

L'esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati dalla parte degli ''ammutinati'', ovvero dei mercenari che sabato hanno intrapreso la loro marcia verso la capitale russa per poi fermarsi a 200 chilometri dall'arrivo, ha sottolineato Putin.

"Le persone che sono state attratte dalla ribellione hanno visto che l'esercito e il popolo non erano con loro. Il dispiegamento rapido e preciso delle forze dell'ordine ha permesso di fermare lo sviluppo estremamente pericoloso della situazione nel Paese e di prevenire vittime civili", ha detto il presidente chiedendo poi un minuto di silenzio in ricordo dei piloti morti per fermare la rivolta armata.

Il minuto di silenzio è arrivato dopo che ieri Putin ha elogiato "il coraggio e l'auto-sacrificio dei piloti-eroi caduti per salvare la Russia da conseguenze tragiche devastanti" e dopo che sui social sono circolate notizie su velivoli militari russi abbattuti dalle forze della Wagner al comando di Yevgeny Prigozhin.

Lo stato russo ha finanziato la compagnia militare privata Wagner con 86 miliardi di rubli (circa un miliardo di dollari) fra maggio 2022 e maggio 2023, ha detto il presidente russo. Inoltre, ha aggiunto Putin la Concord (la società di catering del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin) ha guadagnato altri 80 miliardi di rubli fornendo servizi di ristorazione all'esercito. "Spero che nessuno abbia rubato niente, ci occuperemo di tutto", ha sottolineato il leader del Cremlino.