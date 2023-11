Il presidente russo Vladimir Putin non ha fatto alcun annuncio in merito alla sua candidatura alle elezioni presidenziali che si terranno a marzo del 2024. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia di stampa russa Tass, precisando che anche l'inizio della ''stessa campagna elettorale non è stata ancora annunciata ufficialmente".

"Il presidente Putin non ha rilasciato alcuna dichiarazione" in merito alla sua partecipazione alle prossime presidenziali, ha detto Peksov rispondendo a una richiesta di chiarimento delle indiscrezioni circolate sulla candidatura di Putin.

Lo scorso mese il quotidiano Kommersant, citando fonti vicine all'amministrazione presidenziale, sosteneva che il Cremlino aveva già iniziato i preparativi per la campagna elettorale e l'annuncio sarebbe arrivato durante una conferenza a novembre. In caso di vittoria, Putin resterebbe al potere fino al 2030.