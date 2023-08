Anche la Wagner, dopo la morte del leader Evgheny Prigozhin, deve giurare fedeltà a Vladimir Putin. Il presidente della Russia ha firmato un decreto che impone un giuramento di "fedeltà" da parte dei paramilitari, fra cui i volontari coinvolti nelle unita' di difesa territoriale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui obiettivo del provvedimento - che riguarda anche Wagner - è di "creare le basi spirituali e morali per la protezione della Federazione Russa, della sua indipendenza e dell'ordine costituzionale".

Il decreto stabilisce che devono prestare giuramento davanti alla bandiera russa le persone che appartengono alle unità volontarie che collaborano al'adempimento dei compiti assegnati alle Forze Armate della Federazione Russa, che appartengono alle formazioni militari e corpi previsti dalla legge federale sulla difesa.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nelle stesse ore assicura che "legalmente non esistono compagnie militari private come la Wagner", pur non volendo commentare sul futuro della Wagner e sul suo futuro dopo la morte dei due fondatori Evgheny Prigozhin e Dmitry Utkin. "Esiste invece il gruppo Wagner che, come il Presidente ha detto più volte, ha contribuito molto al successo dell'operazione militare speciale", ha spiegato.