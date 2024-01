Le famiglie di soldati morti in guerra in Ucraina, che sono state ricevute da Vladimir Putin per il Natale ortodosso, erano state accuratamente scelte dal Cremlino fra persone legate al governo e all'esercito. Alcuni dei presenti erano già apparsi in altri eventi con il presidente russo. L'Institute for the study of war accende i riflettori sull'evento andato in scena nel giorno di festa in Russia. Putin, secondo l'Isw, continuerà a usare questo tipo d'incontri per la sua campagna elettorale delle presidenziali in modo da mostrarsi come un leader sensibile alle istanze delle famiglie dei militari.

Cos'è successo

Le famiglie dei cinque caduti scelte dal Cremlino, ha riferito l'outlet dell'opposizione Agentsevo, hanno tutte legami con il governo e i militari e i loro cari sono stati decorati alla memoria come Eroi della Russia o con l'Ordine del Coraggio. Le persone coinvolte nell'evento, a quanto pare, sono note. Una vedova è il capo del Comitato delle famiglie dei soldati della patria, un'altra guida la sezione di Tambov della Fondazione della patria creata dal Cremlino. Due dei figli avevano già partecipato ad un evento con Putin il 4 novembre.

Uno dei caduti era il rettore della chiesa nel quartier generale delle Forze strategiche missilistiche, noto come il "prete dei parà" per aver partecipato ad operazioni belliche in Cecenia e Siria.

Il Cremlino ha scelto con cura le famiglie "per evitare il rischio che possano dire o chiedere cose sconvenienti", nota il think tank americano, dopo che vi sono state proteste di mogli di soldati andati a combattere in Ucraina.

Alla vigilia del Natale ortodosso, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Putin "ha avuto una conversazione approfondita con le famiglie, ha parlato sia con le vedove che con i bambini" a Novo-Ogaryovo, e poi ha invitato gli ospiti alla cena di Natale. Nel suo discorso di auguri, il presidente ha sottolineato che "i nostri eroi che servono nell'operazione militare speciale meritano il nostro più sincero e profondo rispetto".

L'incontro con le famiglie dei soldati uccisi nel conflitto è arrivato all'indomani della tragica previsione del ministero della Difesa britannico secondo il quale, entro il 2024 e se le morti tra le file dell'esercito di Mosca continueranno con questo ritmo, la Russia rischia di perdere oltre 500mila uomini in Ucraina.