Russia, rimarrà in carcere fino a dicembre la giornalista Kurmasheva

La giornalista con doppia cittadinanza russa e americana Alsu Kurmasheva rimarrà in carcere fino al prossimo 5 dicembre, ha stabilito in una udienza a porte chiuse il tribunale distrettuale Sovetski di Kazan, la città dove è stata arrestata il 19 di questo mese, con l'accusa, applicata per la prima volta, di non essersi registrata come agente straniero. Kurmasheva, di origini tatare, che lavora per il servizio Tatarstan-Baskiria di Radio Europa libera, rischia di essere condannata fino a cinque anni di carcere.

Kurmasheva, si era trasferita a Praga con la sua famiglia, ma era dovuta tornare in Russia per ragioni familiari. Lo scorso giugno all'aeroporto di Kazan le era stato proibito di partire e le erano stati sequestrati entrambi i passaporti. Il reato di cui è accusata è aggravato dal fatto che "raccoglie informazioni mirate nelle attività militari e tecnico militari della Russia che, quando ricevute da fonti straniere, possono essere usate contro la sicurezza del Paese.