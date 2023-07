Shoigu visita truppe in Ucraina: prima uscita dopo rivolta Wagner? - Video

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le truppe in Ucraina in quella che è la sua prima apparizione pubblica dopo la rivolta della Wagner. Shoigu non ha rilasciato dichiarazioni sulla ribellione guidata da Evgeny Prigozhin, ma - riporta Ria Novosti, citata dal Guardian - ha incontrato il generale Nikiforov, comandante del gruppo occidentale. Il ministero della Difesa di Mosca ha divulgato un video di 47 secondi senza sonoro della visita. Le immagini ritraggono Shoigu che si consulta con altri militari, ma non c'è nessuna informazione sul 'quando' la missione sia stata compiuta, in un avamposto nella zona dei combattimenti, secondo quanto riporta lo stesso ministero su Telegram.