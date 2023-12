Sparatoria in una scuola della città di Bryansk, nella Russia sud occidentale. Una ragazza di 14 anni ha aperto il fuoco con un fucile a pompa contro i suoi compagni di classe uccidendo una compagna e ferendo altri cinque studenti prima di suicidarsi.

Secondo il deputato della Duma, Alexander Khinshtein, la ragazza ha portato a scuola il fucile da caccia del padre nascosto in un tubo, mentre il Kommersant riferisce che all'origine della tragedia c'era un conflitto tra la ragazza ed i suoi compagni di classe.

Il Moscow Time, citando la Tass, afferma che il padre della ragazza è stato fermato per essere interrogato. Il governatore di Bryansk, Oleg Bogomaz, ha parlato di "terribile tragedia" assicurando che stabilirà come è stato possibile che la ragazza portasse un'arma a scuola per uccidere i compagni: "alla famiglia della ragazza uccise e agli altri feriti verrà fornita la necessaria assistenza", aggiunge in un messaggio su Telegram.