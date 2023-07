Russia, Stefanini (Ispi) : "Mossa calcolata Prigozhin, uno dei due deve cedere o guerra civile"

Yevgeny Prigozhin ha "varcato il Rubicone", la sua è una mossa "non improvvisata, ma calcolata". "Molte cose avverranno nelle prossime 24-48 ore, è una situazione che si sviluppa rapidamente", capiremo se uno dei due cede, "ma se Putin cede, perde la faccia e il potere". Oppure si va ad "uno scenario di guerra civile". E' l'analisi fatta con l'Adnkronos dall'ex ambasciatore presso la Nato e consigliere dell'Ispi Stefano Stefanini, secondo il quale è possibile anche "un confronto a distanza, fra la Wagner che controlla una parte del paese cruciale per la guerra in Ucraina, la parte al confine con l'Ucraina, e il resto dell'enorme Russia".

"Gli ucraini si rallegrano di questa prova di debolezza della Russia- nota il diplomatico - Non ci vuole molta fantasia, se sono in grado di farlo ne approfitteranno il più possibile, chiunque lo farebbe al loro posto".

Prigozhin, che "conosce la realtà della guerra molto meglio di Putin", sostiene che non è una rivolta contro il presidente russo, "però vuole impadronirsi del controllo delle operazioni militari, vuole sostituirsi come minimo alla gestione della guerra in Ucraina, una cosa che chiaramente Putin non gli può concedere. Se poi veda l'opportunità di diventare lui il leader della Russia, l'ambizione non ha limiti", risponde Stefanini alla domanda se il capo della Wagner punti più in alto.

Putin fortemente indebolito, perde alleato anche in politica estera

Secondo Stefanini le mosse di Prigozhin "non sono improvvisate, ma calcolate". "Questo braccio di ferro è in corso da tempo, da uomo utile Prigozhin è diventato sempre più il Frankestein che si ribella al suo padrone", può darsi che Putin e il suo apparato abbiano deciso che il capo della Wagner "era diventato troppo ingombrante e che Prigozhin, il quale non manca di fonti di informazione, si sia mosso prima".

Certo è che Putin si trova fortemente indebolito da questa crisi. E Stefanini elenca almeno tre ragioni. La prima è che la Russia "è più debole al fronte" in Ucraina, dal quale si sono ritirati gli uomini della Wagner, 20-25mila secondo Prigozhin. Poi bisogna ricordare che Prigozhin era un importante alleato di Putin, anche in politica estera, basti pensare al ruolo dei mercenari della Wagner in Libia, Mali e Centrafrica. "Putin perde dunque un alleato e si trova addirittura con confronto interno militare dall'esito incerto".

Infine "il consenso, di superficie, ma consenso" che ha accompagnato Putin durante la guerra "è basato sul fatto che la gente in Russia non si è quasi accorta della guerra, ora questa prestesa di normalità è spazzata via. La gente a Mosca si sveglia con i tank in strada. Se fino adesso potevano far finta di credere che tutto era normale ora non lo è più". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dice Stefanini, "ha colto esattamente il punto quanto ha detto che la guerra russa in Ucraina ha creato instabilità in Russia".