Russia, stop Ue a importazioni diamanti

L'Unione europea ha varato il suo 12esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. La misure principale, e più attesa, di questo nuovo provvedimento è il bando alle importazioni, all'acquisto e al trasferimento di diamanti, sintetici e naturali, inclusi quelli tagliati in gioielli e orologi, provenienti dalla Russia, anche se tagliati e puliti in altri Paesi, come l'India. I diamanti sono una fonte notevole di reddito per le casse dello Stato in Russia, con il gruppo pubblico Alrosa che la fa da padrone, e 4,5 miliardi di dollari immessi nell'economia del Paese ogni anno.

Il Belgio, che è da secoli il punto di ingresso principale in Europa per i diamanti non solo russi russi, nella cittadina di Alwerp, dove si trattano l'84 per cento dei diamanti grezzi e il 50 per cento di quelli lavorati, userà una tecnologia blockchain per tracciare le origini dei diamanti importati, e assicurarsi che lo stop sia rispettato. Se è facile tracciare il posto in cui un diamante è stato estratto, lo è molto meno seguire il suo tortuoso percorso fra diversi centri in cui nel mondo vengono lavorati e scambiati.

Da marzo a settembre, l'Ue introdurrà gradualmente anche un bando sulle importazioni di diamanti provenienti dalla Russia e lavorati in Paesi terzi. E dal primo settembre il bando si estenderà ai diamanti sintetici e agli orologi con diamanti.

Sarà poi proibita agli esportatori europei la re esportazione di "tecnologie e beni sensibili" alla Russia, quando il Paese di prima destinazione è un Paese terzo, e congelati gli asset di altre imprese russe della difesa.

Il Cremlino ha sminuito il provvedimento, assicurando che la Russia ha la possibilità di superare la misura restrittiva. Sui diamanti, la Russia si è preparata. Ci sono opzioni per superare queste sanzioni. Esistono e saranno attuate", ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov, liquidando anche la misura sulle imprese della difesa che "ovviamente non hanno asset nei Paesi Ue".

Circa un terzo dei diamanti trattati nel mondo sono estratti in Russia, nella regione ella Yakutia, in Siberia. La miniera Mir è stata, fino alla sua chiusura nel 2022, la più grande del mondo. Il diamante più grande è stato trovato in questa miniera nel 1980 e pesava 345,5 carati (68 grammi). Per continuare a controllare i prezzi, la sudafricana De Beers è stata costretta ad acquistare diamanti russi.

Il diamante estratto in Russia tipicamente proseguiva il suo viaggio per il Belgio, e poi a una gioielleria di Surat, in India, dove l'80 per cento dei diamanti vengono tagliati e puliti. Qui lavorano 1,5 milioni di persone e il giro di affati è di 30 miliardi di dollari fra importazioni ed esportazioni. Poi, una volta puliti, arrivano a New York, o Hong Kong, da dove vengono immessi nel mercato cinese. Grandi produttori di diamanti sono anche il Canada e il Botswana, e Israele, Dubai e l'India sono centri di smistamento commerciale, oltre che, in via crescente, nelle città cinesi di Guangzhou e Shenzhen.

Ed è qui che le cose si complicano. Il commerciante di Antwerp, per esempio, può mettere insieme pietre di origini diverse, provenienti per esempio dalla Russia e dal Canada e farle passare come di origini miste.