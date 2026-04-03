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Russia, treno deraglia nella regione di Ulyanovsk: 22 feriti

L'incidente sulla tratta che collega Chelabynsk a Mosca

Il treno deragliato in Russia - X
Il treno deragliato in Russia - X
03 aprile 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un treno deraglia in Russia. Nella regione di Ulyanovsk, a 900 chilometri da Mosca 22 persone sarebbero rimaste ferite dal deragliamento di un convoglio, come reso noto dalle autorità locali, che hanno anche comunicato come nell'incidente non ci sarebbero morti.

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Il treno con a bordo 412 passeggeri viaggiava da Chelabynsk a Mosca al momento dell'incidente, con sette vagoni che sono usciti dai binari. Tra i feriti anche un bambino, come comunicato dal ministero della Salute della regione: "Secondo i dati operativi, tra i feriti ci sarebbe un bambino. Nessuno in modo grave", ha dichiarato il ministero.

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