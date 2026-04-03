Un treno deraglia in Russia. Nella regione di Ulyanovsk, a 900 chilometri da Mosca 22 persone sarebbero rimaste ferite dal deragliamento di un convoglio, come reso noto dalle autorità locali, che hanno anche comunicato come nell'incidente non ci sarebbero morti.

Il treno con a bordo 412 passeggeri viaggiava da Chelabynsk a Mosca al momento dell'incidente, con sette vagoni che sono usciti dai binari. Tra i feriti anche un bambino, come comunicato dal ministero della Salute della regione: "Secondo i dati operativi, tra i feriti ci sarebbe un bambino. Nessuno in modo grave", ha dichiarato il ministero.