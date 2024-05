La Repubblica di San Marino ha "ottime relazioni" con l'Ucraina e si rammarica che si sia costruita, attraverso "alcuni articoli di stampa", una "incomprensibile preoccupazione" per le relazioni del Monte Titano con la Federazione Russa. Lo dice il ministro degli Esteri dell'antica Repubblica, Luca Beccari, rispondendo a Bruxelles a una domanda, durante una conferenza stampa sull'accordo di associazione tra l'Ue, Andorra e San Marino.

"Dispiace - dice Beccari, interrogato sulle relazioni con la Russia che ultimamente hanno attirato l'attenzione dell'Economist - che nelle ultime settimane si sia alimentato, attraverso alcuni articoli di stampa, una a nostro avviso incomprensibile preoccupazione per i rapporti di San Marino con la Federazione Russa. San Marino ha relazioni con 150 Paesi nel mondo, a livello diplomatico. Aveva delle relazioni normali con la Russia, come tantissimi Paesi europei e del mondo avevano quando c'erano le condizioni, e quando non vi era un contesto come quello che stiamo vivendo oggi, di guerra di aggressione all'Ucraina".

San Marino, prosegue Beccari, "è stato immediatamente in primo piano a seguito della guerra di aggressione, nel condannare l'attacco russo e nel richiedere sempre, in tutte le sedi internazionali, il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe. San Marino è sempre stato al fianco dell'Unione Europea, e di altri partner internazionali, nell'applicazione di sanzioni e nell'attività degli organismi internazionali volta a contrastare questo fenomeno".

La Repubblica di San Marino, dice ancora Beccari, "ha una lunga tradizione diplomatica e di relazione con tanti Stati. Ma, al di là del rapporto bilaterale, non si tira mai indietro e non indietreggia mai di fronte a quella che è la difesa dei principi fondamentali, come quelli del diritto internazionale e della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati".

A proposito della nomina del consulente francese Emmanuel Gout come ambasciatore in Algeria, Beccari spiega che "il nostro corpo diplomatico, che è composto in parte di diplomatici di carriera in parte di diplomatici non di carriera, comprende anche delle figure che possono avere avuto in passato, per esperienze professionali, relazioni con la Russia, ma che mai, secondo i nostri dati, le nostre informazioni e i nostri controlli, si sono posti al di fuori di quello che è il loro mandato di rappresentare San Marino. Peraltro non verso la Federazione Russa, ma verso altre giurisdizioni". "Credo - aggiunge - che si sia, su questo tema, costruita una tesi veramente improbabile. Oltretutto, San Marino è stato uno dei primi Paesi a organizzare una articolata ed efficiente macchina di accoglienza per i rifugiati ucraini. Nel giro di pochi mesi - sottolinea - abbiamo dato rifugio, nello scorso anno, a un numero di rifugiati che ha raggiunto l'1% della nostra popolazione. Le relazioni con l'Ucraina sono ottime e sono di lunga data. Quindi credo che questi elementi, tutti insieme, possano chiarire la posizione di San Marino", conclude.