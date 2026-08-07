Sanchez in vacanza: Psoe respinge critiche e conferma visita del re a Ceuta

Il ministro della Trasformazione Digitale e segretario generale della sezione di Madrid del Psoe (Partito Socialista Operaio Spagnolo), Óscar López, ha garantito oggi che il re visiterà Ceuta "al momento opportuno" e che lo farà "in coordinamento con il governo", bollando poi come "ridicole" le polemiche del Partido Popular contro Pedro Sanchez, il primo ministro, perché si trovava in vacanza in agosto.

"Assolutamente normale", ha risposto in conferenza stampa in calle Ferraz, sede del Psoe, quando gli è stato chiesto un commento sulle dichiarazioni del presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, il quale aveva affermato che Felipe VI aveva espresso il suo impegno per la tanto attesa visita nella città autonoma.

Secondo il ministro, "il re visiterà Ceuta al momento opportuno e ci sarà un coordinamento assoluto in questo senso".

López si è rifiutato di commentare la finale dei Mondiali del 2030 o i tentativi di partiti come Sumar, Podemos e Vox di escludere il Marocco dall'organizzazione del torneo: "La Spagna ha presentato una candidatura congiunta con Portogallo e Marocco, che è stata accolta, perché la Fifa ha le sue procedure. E naturalmente, il governo sta lavorando per garantire il successo dei Mondiali, e questa è la cosa più importante", ha dichiarato.

Il ministro ha poi respinto come "ridicole" le critiche mosse dal Partito Popolare (Pp) contro il primo ministro Pedro Sánchez, accusato di essere andato in vacanza a La Mareta, sull'isola di Lanzarote, trascurando Ceuta.

Ha replicato al Pp affermando che il primo ministro è stato "in prima linea in ogni momento" e che presiederà una riunione di coordinamento oggi, con la partecipazione di diversi ministri.

Inoltre, ha sottolineato che il governo ha "pienamente sostenuto" la città autonoma, approvando diversi stanziamenti straordinari da parte dei Ministeri dell'Inclusione, dell'Infanzia e delle Finanze, e che ha sempre lavorato in "collaborazione e coordinamento" con l'amministrazione del Pp guidata da Juan Jesús Vivas.

Per quanto riguarda la distribuzione dei circa mille minori migranti non accompagnati ancora presenti nella città autonoma, López ha sottolineato che, oltre alla legge, è in vigore e deve essere rispettato anche il "meccanismo di solidarietà" basato su "criteri oggettivi".

"Quello che le regioni governate dal Pp devono fare è applicare la legge", ha ribadito il ministro, rifiutandosi di "alimentare le controversie" che, ha osservato, il Pp ha con Vox su questo tema nelle Regioni in cui condividono il potere.