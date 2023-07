Scandalo Bbc, sospettato e il presentatore Huw Edwards

E' Huw Edwards, 61 anni, il conduttore e presentatore della Bbc al centro dello scandalo per il presunto acquisto in passato di immagini pornografiche da un minorenne, che ora avrebbe 20 anni. La moglie di Edwards, Vicky Flind, ha diffuso una dichiarazione ufficializzando che il marito è il volto della Bbc coinvolto nello scandalo di cui si parla da giorni. Il presentatore, ha aggiunto la moglie, ha sofferto a lungo di depressione e attualmente è in cura in una struttura sanitaria. A livello giudiziario, come ha chiarito la Met Police, la condotta attribuita a Edwards al momento non configura un reato. La Bbc, però, ha notizia di nuove accuse relative al comportamento inappropriato tenuto dal presentatore nei confronti di due dipendenti dell'emittente pubblica

Edwards lavora alla Bbc dal 1984. All'inizio degl anni '90 è stato il principale corrispondente politico da Westminster e successivamente è diventato uno dei volti di riferimento del canale Bbc News 24. Lo scorso anno è stato protagonista della copertura della notizia della morte della regina Elisabetta e il suo approccio è stato molto apprezzato dai telespettatori.