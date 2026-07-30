circle x black
Cerca nel sito
 

Sciopero controllori volo Charleroi: disagi in arrivo dal 12 agosto a Bruxelles

Sciopero dei controllori di volo minaccia l'aeroporto di Charleroi, Belgio, dal 12 agosto per richieste salariali. Previsto incontro di conciliazione.

L'aeroporto di Bruxelles-Charleroi, molto usato dalle compagnie low cost - Fotogramma/Ipa
L'aeroporto di Bruxelles-Charleroi, molto usato dalle compagnie low cost - Fotogramma/Ipa
30 luglio 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si rischia un altro sciopero all'aeroporto belga di Charleroi, il secondo scalo di Bruxelles, particolarmente soggetto a proteste dei lavoratori, anche improvvise. Skeyes, l'ente belga per l'aviazione civile, ha annunciato oggi che il sindacato dei controllori del traffico aereo dell'aeroporto di Charleroi ha indetto uno sciopero a partire dal 12 agosto.

L'operatore, che esprime rammarico per la protesta, ha inoltre dichiarato che si terrà un incontro di conciliazione già domani, che potrebbe portare alla sospensione dello sciopero.

"I sindacati che rappresentano i controllori del traffico aereo dell'aeroporto di Bruxelles Sud Charleroi chiedono un aumento del 60% dell'indennità per il turno di notte. Questo porterebbe l'indennità a oltre 1.000 euro per turno di notte per ogni controllore del traffico aereo", ha spiegato Skeyes.

L'operatore belga di servizi di navigazione aerea ha precisato che l'aeroporto di Charleroi è chiuso dalle 23 alle 6.

"Le operazioni notturne sono eccezionali: in media, ci sono due voli a notte, entrambi con aerei in ritardo basati a Charleroi", ha sottolineato Skeyes. Un incontro di conciliazione è già stato programmato per domani.

"La direzione sta avviando questa procedura con la ferma intenzione di evitare qualsiasi disagio per i passeggeri, le compagnie aeree e l'aeroporto. Questa procedura di conciliazione sospende le azioni sindacali annunciate", sottolinea inoltre Skeyes, invitando tutte le parti a dare una reale possibilità alla conciliazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bruxelles aeroporto Charleroi sciopero Charleroi controllori volo Charleroi Belgio
Vedi anche
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza