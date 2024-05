Per un politico che si presenta alle elezioni, Impresentabile è chi è stato candidato ma non ha i requisiti per esserlo, quasi sempre perché ha commesso reati. Sono sette, questa volta, i candidati alle prossime elezioni europee risultati 'impresentabili', dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia, in violazione del codice di autoregolamentazione.