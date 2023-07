Sommergibile Titan disperso, la 'profezia' dei Simpson

Ancora una volta i Simpson hanno 'predetto' il futuro. Dopo il caso della corsa presidenziale di Donald Trump e della morte della Regina Elisabetta II, in due episodi si fa riferimento a un incidente su un sommergibile che tanto ricorda il Titan, utilizzato per trasportare i turisti fino al relitto del Titanic. "I Simpson lo hanno fatto ancora..." twitta Sabrina con l'hashtag #Titan. "Avevano previsto la scomparsa del sottomarino dal viaggio di OceanGate ai rottami del Titanic nell'Oceano Atlantico".

"Questa cosa che hanno predetto quanto accaduto al Titan e la mancanza di ossigeno a bordo fa paura" aggiunge Andrea, che commenta l'episodio con Homer comandante del sottomarino, mentre c'è chi ormai si dice sicuro, "è una certezza matematica, lo so", che "qualsiasi cosa accada c'è sempre uno spezzone di Simpson che lo prevede".

Tra l'altro uno degli scrittori della serie Mike Reiss ha partecipato al tour OceanGate l'anno scorso. "Chiunque abbia prenotato questo viaggio sapeva che sarebbe stato rischioso. Firmi una lunga rinuncia che elenca davvero 100 modi per morire" cinguetta sul suo account ricordando la sua avventura.

Mike Reiss, who was on the OceanGate tour last year on the missing vessel says



"Anyone who booked this trip knew it was going to be risky. You sign a lengthy waiver that lists really 100 ways to die."#OceanGateSub pic.twitter.com/Beuurz9DOn