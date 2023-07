Spagna, alluvione a Saragozza: l'acqua trascina via persone e auto - Video

Momenti di panico ieri a Saragozza, in Spagna, dove ieri si è abbattuto un violento alluvione. L'Agenzia meteorologica statale ha registrato un accumulo di 50 litri per metro quadrato, grandine e raffiche di vento che hanno raggiunto i 92 km/h. La tempesta ha trasformato le strade delle città in fiumi e decine di persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate nelle proprie auto trascinate via dell'acqua.