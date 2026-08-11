Spagna, smantellata banda trafficanti di ragazze migranti per sfruttamento sessuale

La polizia spagnola ha annunciato oggi di aver smantellato un'organizzazione criminale accusata di reclutare ragazze migranti non accompagnate da centri di accoglienza di Gran Canaria, nelle isole Canarie. Da lì venivano trasferite nella Spagna continentale e in Francia, dove alcune di loro sarebbero state sfruttate sessualmente.

L'operazione arriva in un momento in cui il dibattito sull'immigrazione è tornato prepotentemente alla ribalta in tutta Europa, dopo che alla fine del mese scorso un massiccio attraversamento del confine tra il Marocco e il territorio spagnolo di Ceuta ha lasciato centinaia di minori non accompagnati bloccati in città.

La Guardia Civil ha dichiarato che l'indagine è iniziata dopo che una ragazza migrante, che era stata affidata alle autorità di Gran Canaria, è rientrata in Spagna dalla Francia e ha raccontato agli inquirenti di essere stata reclutata con la promessa di un lavoro.

Gli investigatori hanno successivamente identificato diversi casi simili riguardanti ragazze che avevano lasciato i centri di accoglienza senza i propri documenti e che sono state poi imbarcate su voli per la Spagna continentale, spiega la Guardia Civil in un comunicato.

L'organizzazione avrebbe sfruttato la vulnerabilità delle ragazze, offrendo loro aiuto per lasciare le Isole Canarie, fornendo documenti d'identità o di viaggio falsi e organizzando i loro spostamenti via aerea e via terra.

"Tutto questo con l'obiettivo di facilitare la loro partenza dalle isole e il successivo trasferimento nella Spagna continentale e in Francia, dove alcune di loro sarebbero stati vittime di sfruttamento sessuale", riporta la Guardia Civil.

La Guardia Civil informa di aver soccorso due vittime e di aver impedito ad altri quattro minori di lasciare le isole. Cinque persone sono state arrestate, tra cui un minore, dopo cinque perquisizioni effettuate a Gran Canaria.

Circa 72mila migranti hanno attraversato il confine di Ceuta in un afflusso senza precedenti e mortale tra il 30 e il 31 luglio, e 70mila di loro sono poi rientrati in Marocco, secondo i dati del governo spagnolo.

La ministra spagnola della Gioventù e dell'Infanzia, Sira Rego, ha dichiarato venerdì scorso che 1.342 minori migranti non accompagnati sono stati registrati a Ceuta a seguito del massiccio afflusso dal Marocco. Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito che i minori, molti dei quali dormono all'aperto per le strade di Ceuta, sono a rischio di abusi e sfruttamento.