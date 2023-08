Spagna, socialista Armengol presidente Camera: Sanchez verso nuovo governo

La socialista Francina Armengol è stata eletta presidente della Camera del parlamento spagnolo con 178 voti, due più della maggioranza assoluta. L'elezione rappresenta un passo significativo per un eventuale nuovo governo guidato dal premier uscente Pedro Sanchez, il cui partito socialista (Psoe) è arrivato secondo alle elezioni con 21 deputati.

A votare Armengol sono stati il partito di sinistra Sumar e diverse formazioni regionali, fra cui gli indipendentisti catalani di Carles Puigdemont. Proprio il voto di Junts per Armengol è particolarmente importante perché rende più probabile che il partito catalano sosterrà la coalizione di sinistra anche per la formazione del nuovo governo, evitando quindi che si vada a nuove elezioni dopo che il voto anticipato del 23 luglio non ha determinato una chiara maggioranza.

Il Partito Popolare di Alberto Feijoo è arrivato in testa alle elezioni con 137 seggi, ma non arriva alla maggioranza. Oggi la sua candidata alla presidenza della Camera, Cuca Gamarra, è arrivata seconda, ottenendo l'appoggio solo di altri due deputati di partiti regionali. Il partito di estrema destra Vox, che ha 33 seggi, ha votato separatamente un proprio candidato.