Colpi di arma da fuoco sparati non lontano da Place Sainctelette. In un video l'attentatore rivendica l'appartenenza all'Isis

Due persone sono morte stasera a Bruxelles in seguito a colpi di arma da fuoco sparati non lontano da Place Sainctelette, nel centro della città. Lo ha riferito la polizia, confermando le informazioni fornite da diversi media, che riportano come l'attentatore avrebbe gridato 'Allah Akbar'. Nessun sospettato è stato ancora arrestato.

Secondo i media, le due vittime indossavano la maglia della Svezia. Questa sera si gioca Belgio-Svezia per le qualificazioni di Euro 2024.

Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sono stati uditi intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, Boulevard d'Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Sul posto sono arrivati i servizi di emergenza.

Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un'arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Presumibilmente in precedenza aveva sparato a qualcuno in un atrio prima di sparare a due persone in un taxi.

La polizia favorisce la pista del terrorismo, riferisce Le Soir, che fa riferimento anche diversi video del sospettato sui social network. "Sparatoria questo lunedì sera nel centro di Bruxelles: apre il fuoco con un kalashnikov, gridando 'Allah Akbar'. Ci sarebbero due morti e diversi feriti", ha scritto su X la rivista online Fdesouche.

In un video l'attentatore rivendica l'appartenenza all'Isis

In un video diffuso in rete, l'autore della sparatoria rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti. Nel suo discorso, in arabo, molto violento, il terrorista dice di aver sparato a due persone per “vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione”. Lo riferisce il sito belga Sudinfo.

"Un uomo ha aperto il fuoco - prosegue il sito -. Ci sono stati due morti e diversi feriti. L'uomo avrebbe gridato "Allahu akbar" e avrebbe sparato in tutte le direzioni mentre scendeva dallo scooter con un'arma tipo Kalashnikov. Indossava un gilet arancione fluorescente". "Secondo le nostre informazioni - si legge -, le due vittime sono di nazionalità svedese e indossavano la maglia svedese, dato che stasera si svolgerà la partita Belgio-Svezia. Il sospettato è fuggito a bordo di uno scooter".

All’inizio della giornata, Slayem Slouma (il suo nome nel video) aveva scritto un messaggio sul bambino musulmano accoltellato domenica a Chicago, spiegando che se fosse stato cristiano, “lo avremmo chiamato terrorismo e non un crimine brutale".