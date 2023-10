Sparatoria nel Maine in un ristorante e nella sala bowling di Lewinston. Almeno 18 persone sono rimaste uccise, mentre secondo fonti di polizia i feriti sarebbero 13. E' caccia all'uomo con centinaia di agenti impiegati nell'operazione. La polizia ha ordinato ai residenti di restare in casa e chiudere bene le porte perché l'aggressore è ancora armato e a piede libero. Secondo la polizia l'autore si chiama Robert Card, ha 40 anni ed è da considerarsi "armato e pericoloso". Alla Cnn fonti della sicurezza hanno spiegato che si tratta di un riservista dell'esercito Usa con titoli da istruttore di tiro. L'ufficio dello sceriffo ha diffuso le immagini del sospetto: indossa una felpa marrone e ha in mano un potente fucile d'assalto.

Tutto è iniziato poco prima delle 19 ora locale. Le sparatorie sono avvenute allo Sparetime Recreation, una pista di bowling su Mollison Way e allo Schemengees Bar & Grille Restaurant su Lincoln Street.

Mentre le ricerche per cercare di localizzare l'uomo sono ancora in corso la polizia, riferisce la 'Cnn', ha chiesto anche ai residenti di Bowdoin, città vicina di Lewiston, di non uscire di casa: "Stiamo espandendo l'area di sicurezza e le chiusure delle scuole che ora includono anche la città di Bowdoin", ha annunciato la polizia di stato del Maine su Facebook. "Per favore, rimanete nelle vostre case mentre più di 100 agenti, sia locali che federali, lavorano per localizzare Robert Card, che è una persona ricercata nell'ambito della sparatoria di Lewiston". Bowdoin si trova a circa 14 miglia da Lewiston, ha una popolazione di circa 3.100 persone.

Biden sente governatore

Intanto il presidente americano Joe Biden ha avuto colloqui telefonici con il governatore del Maine, Janet Mills, i senatori Angus King e Susan Collins, e con Jared Golden, e - ha fatto sapere la Casa Bianca - ha "offerto pieno sostegno federale in seguito a questo orribile attacco".