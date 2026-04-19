Almeno tre studenti dell'Università dell'Iowa sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi, domenica 19 aprile, in un'area pedonale vicino al campus universitario nel centro di Iowa City. Lo rende noto Abc News, citando un comunicato diramato a studenti e staff dalla rettrice dell'ateneo, Barb Wilson.

La polizia cittadina ha spiegato che la sparatoria è scoppiata dopo una "grande rissa" nell'area pedonale intorno all'1:46 ora locale. "Diverse vittime" sono rimaste ferite nella sparatoria, si legge in un comunicato. "Gli agenti arrivati sul posto hanno udito spari. Primi soccorritori sulla scena".

"Mentre attendiamo ulteriori informazioni, sto pensando a questi studenti e alle loro famiglie, ai loro amici e a tutte le persone che si prendono cura di loro", ha scritto Wilson. "Li tengo vicini nei miei pensieri, insieme a tutti nella nostra comunità che stanno soffrendo o si sentono scossi in questo momento".