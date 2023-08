Spende 15.000 euro per diventare un cane - Video

Spende quasi 15mila euro per diventare un cane. Per la precisione, un collie, la razza resa celebre da Lassie. Il sogno di un uomo giapponese, identificato dal nome Toco, è diventato realtà. L'uomo ha speso 2 milioni di yen - al cambio circa 14.500 euro - per acquistare e indossare il costume da collie. La riproduzione, come mostra il video pubblicato su YouTube, è effettivamente fedele. Il risultato finale, però, risulta discutibile e per certi versi inquietante. L'uomo-cane si muove a 4 zampe, non senza difficoltà, abbaia, passeggia al guinzaglio incontrando esseri umani normalmente bipedi e altri cani autentici che mostrano un atteggiamento perplesso, probabilmente, davanti al quasi-simile. I video pubblicati online, ovviamente, suscitano reazioni assortite. C'è chi non usa mezze misure: "Quest'uomo ha speso tutti questi soldi per un costume da cane e non per andare in terapia". "Sono triste che la gente la veda in questo modo", la reazione social dell'uomo-collie. "Amo gli animali e mi piace fingermi un collie. E' il mio hobby e continuerò. Fa felice me e fa felice gli altri".