45 dollari l'ora per rimuovere la neve dalle strade. New York si sta preparando all'inverno e il sindaco Mamdani sembra intenzionato a varare un piano straordinario per la rimozione della neve in caso di emergenza, uno dei ricorrenti problemi 'stagionali' della città americana, prevedendo una paga monstre per lavoratori occasionali.

Come riportato da El Diario, lo scorso anno quasi ottomila cittadini si adoperarono per rimuovere neve e ghiaccio da strade e spazi pubblici, un'adesione che ha portato l'amministrazione newyorkese a introdurre un nuovo sistema con meno burocrazia e una paga maggiore. Chi si registrerà a un evento del Dipartimento di Igiene Urbana di New York (DSNY) entro il 30 novembre potrà infatti partecipare a un corso di orientamento retribuito di quattro ore nel mese di dicembre, con i lavoratori che riceveranno il proprio compenso entro due settimane dall'inizio del lavoro.

Gli addetti allo sgombero neve in caso di emergenza riceveranno 30 dollari l'ora per le prime 40 ore lavorate in una settimana. Superato questo limite, la tariffa salirà a 45 dollari l'ora. Un aumento di stipendio significativo rispetto allo scorso anno, quando la paga era di 19,14 dollari l'ora e di 28,71 dollari dopo le prime 40.

I candidati devono avere almeno 18 anni, essere legalmente autorizzati a lavorare negli Stati Uniti ed essere fisicamente preparati a svolgere lavori pesanti in condizioni meteorologiche avverse. Il programma è concepito per essere un rinforzo rispetto alle squadre di addetti regolari.