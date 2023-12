Taiwan, Taipei: "Posizione Roma sullo Stretto chiara e molto apprezzata"

"Il governo italiano ci ha chiarito la sua posizione sullo Stretto di Taiwan e la apprezziamo molto". Lo ha dichiarato il capo della rappresentanza diplomatica taiwanese in Italia, Vincent Y.C. Tsai, durante l'incontro di fine anno con i giornalisti. "Condividiamo le stesse posizioni su molte questioni internazionali, come Ucraina e Hamas - ha detto Tsai - e abbiamo apprezzato gli sforzi italiani per il coinvolgimento di Taiwan in iniziative internazionali come l'ultima Cop28".

Un tema molto attuale nei rapporti Italia-Taiwan è sicuramente la "cooperazione tecnologica", che culminerà quest'anno con l'atteso ampliamento della Memc electronic materials, il cui nuovo impianto di Novara aprirà a metà del prossimo anno e supporterà quello più grande Tsmc in Germania. Altre aree che la diplomazia di Taipei individua come strategiche e spera di discutere nei prossimi mesi includono "veicoli elettrici, green, tessile e agricoltura". Il volume degli scambi commerciali di quest'anno ha toccato la cifra record di 6,2 miliardi di dollari, ma la "speranza è raggiungere la doppia cifra per avvicinarci ai 100 miliardi della Germania".

Dopo la visita di una delegazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy dello scorso aprile, Tsai spera di poter "almeno raddoppiare le visite diplomatiche e rafforzare la cooperazione parlamentare". Il diplomatico ha poi commentato l'uscita italiana dalla Via della Seta cinese, una mossa ritenuta "prevedibile" ma che rientra in un quadro globale dove sempre più Paesi "diventano consapevoli della pressione economica e l'aggressività politica" di Pechino. Per Tsai, tra Roma e Taipei esistono ampi margini di cooperazione non solo bilaterale ma anche regionale, con riferimento in particolare al mercato del sud-est asiatico, su cui Taiwan è molto forte e a quello africano, a cui invece vorrebbe avere accesso nonostante il dominio cinese.

In vista delle elezioni presidenziali del prossimo 13 gennaio, "tra le più democratiche al mondo", Tsai rassicura che la posizione del nuovo governo sullo Stretto non si discosterà di molto da quella attuale anche qualora dovesse vincere l'opposizione pro-Pechino del Kuomintang. "Nessuno vuole modificare lo status quo", ha spiegato, fatta eccezione per Pechino, che "ha sempre considerato Taiwan come una spina nel fianco". Riguardo alle preoccupazioni per il possibile scoppio di un conflitto, Tsai ribadisce che da parte di Taiwan le priorità rimangono "pace e stabilità", ma non si può "escludere che Pechino intensificherà e amplierà ancora di più le intimidazioni e le pressioni, soprattutto nei giorni precedenti e successivi alle elezioni". A proposito delle elezioni americane del prossimo novembre, Tsai ha dichiarato che "non importa chi sarà il presidente, i nostri rapporti sono ottimi". Il diplomatico ha infatti ricordato che Trump ha avuto ottimi rapporti con la leadership taiwanese durante la sua presidenza, di cui si ricorda soprattuto la telefonata alla presidente Tsai Ing-wen del 2019 con cui fece "cadere" il rispetto della politica "una sola Cina" da parte di Washington. Anche con Biden è migliorata la cooperazione strategica, e si ricorda soprattutto la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi dello scorso anno.