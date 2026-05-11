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Tajani: "Sanzioni Ue a coloni e Hamas, un passo avanti cruciale"

Tajani accoglie le sanzioni Ue contro i coloni violenti e Hamas, definendole un passo avanti cruciale per la stabilità in Cisgiordania.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani - Fotogramma/Ipa
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani - Fotogramma/Ipa
11 maggio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le sanzioni che verranno comminate dall'Ue ad alcuni esponenti del movimento dei coloni che attaccano le comunità palestinesi in Cisgiordania costituiscono un "importante passo avanti". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. "Si è sbloccata una situazione - afferma - che era ferma da mesi. Noi abbiamo sempre incoraggiato anche l'Ungheria ad accettare le nostre proposte".

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"Adesso - continua - si è sbloccata la situazione, quindi ci saranno sanzioni per questi coloni violenti. In più, ci saranno sanzioni anche per alcuni rappresentanti di Hamas. Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, possibili iniziative commerciali per sanzionare i coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione".

Nel Consiglio "c'è stato un dibattito. Vedremo quale sarà la proposta della Commissione, vedremo se servirà l'unanimità o se servirà una maggioranza qualificata. Non è stata presa alcuna decisione, in attesa delle proposte che verranno. Per adesso, quindi, sanzioni ai coloni violenti e sanzioni ad alcuni rappresentanti della Hamas. Questo è già un importante passo in avanti", conclude Tajani.

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sanzioni Ue coloni coloni Cisgiordania Antonio Tajani Medio Oriente Ue
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